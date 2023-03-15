Kılıçdaroğlu ile HDP görüşmesinin tarihi belli oldu
Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi cumartesi günü ziyaret edeceği açıklandı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyareti netleşti.
Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu, adaylığının resmen açıklanmasının ardından tüm partileri ziyaret edeceğini açıklamıştı. HDP ziyaretinin tarih ve saati belli oldu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumartesi saat 13.00'te HDP ile görüşecek.
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