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Kılıçdaroğlu, Isparta'daki elektrik kesintisinin sebebini açıkladı

Kılıçdaroğlu, Isparta'daki elektrik kesintisinin sebebini açıkladı

Isparta'da yaşanan elektrik kesintisine ilişkin paylaşım yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar" dedi.

"TROLLERDE BÜYÜK SESSİZLİK"
Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekillerimiz günlerdir Isparta Halkı ile birlikte. Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan! Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz, reddedecekler. MOBESE’lerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik." ifadesini kullandı. 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu ısparta elektrik kesintisi
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