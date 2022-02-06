Kılıçdaroğlu, Isparta'daki elektrik kesintisinin sebebini açıkladı

Isparta'da yaşanan elektrik kesintisine ilişkin paylaşım yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar" dedi.

"TROLLERDE BÜYÜK SESSİZLİK"

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekillerimiz günlerdir Isparta Halkı ile birlikte. Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan! Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz, reddedecekler. MOBESE’lerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik." ifadesini kullandı.