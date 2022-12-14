Kılıçdaroğlu İstanbul'a döndü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almasının ardından Berlin'deki planını iptal eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim KURULU (YSK) üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin'deki planını iptal etti, İstanbul'a geldi.

Kılıçdaroğlu'nu İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda CHP'li başkan ve vekil karşıladı.

NE OLMUŞTU?

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak cezası verilmişti.

Yurt dışı ziyaretleri kapsamında Berlin'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu hakkındaki kararın ardından İstanbul'a döneceği bildirilmişti.