Kılıçdaroğlu: İstanbul'a yaklaşırken duyumlar geliyor

"Adalet Yürüyüşü"nün 19. günü öncesi açıklama yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, provokasyon uyarısı aldıklarını söyledi ve katılımcıları uyardı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı "Adalet Yürüyüşü'nde bugün 19. gün!

Kılıçdaroğlu, yürüyüşe başlamadan önce yaptığı kısa açıklamada provokasyon uyarısında bulundu.

"Herkesin huzur içinde yaşaması için yürüyoruz. Teröre karşı, terörü lanetlemek için yürüyoruz. Terörden mağdur olan aileler için, 15 Temmuz şehit ve gazileri için, tüm şehit yakınları için yürüyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, Van’da ve Diyarbakır'da AK Partili iki yöneticinin terör saldırısı sonucu hayatlarını kaybettiklerini hatırlatarak, Allah'tan rahmet ve ailelere başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz zülme karşıyız, mazlumun yanındayız. Haksıza karşı durmak, haklıyı savunmak temel görevimiz. Bu yürüyüşün temel nedeni de haksızlıkların Türkiye'de çuvala sığmayacak kadar büyümesidir.

Suçlayan, yargılayan, mahkum eden aynı kişi ve buna adalet deniyor. Böyle bir adalet olmaz. Yargıcın önünde ilikle düğme yoksa, her türlü baskıya direndiği; adalet konsunda söz verdiği içindir. O nedenle adalet yürüyüşümüze aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

Özellikle İstanbul'a yaklaşırken provokasyon olacağı yönünde duyumlar geliyor. Tüm katılan arkadaşlarıma söylüyorum, lütfen ama lütfen sadece alkışlayınız. Küfürler, taşlar, gübreler olabilir. Ne yaparlarsa yapsınlar biz adalet için yürüyoruz. Bize taş atılsa gül, küfür edilse iyi söz kabul edin. Geleceğimiz ve çocuklarımız için yürüyeceğiz."