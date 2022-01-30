Kılıçdaroğlu: ''Kabahat o çocuğun tepesinde duranlarda''

CHP lideri Kılıçdaroğlu kendisi için "hain" diyen çocuk için, “O çocuğumuzun, o güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Kabahat, onun tepesinde duran kişiler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Trabzon mitinginde, kürsüde yanına gelen çocuğu, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun aleyhine konuşturdu. Çocuğun Kılıçdaroğlu’na “hain” demeden önce, ağlamaklı şekilde babasının hapiste olduğunu söylediği ve Kılıçdaroğlu aleyhine konuşurken mikrofonu Erdoğan’ın yönlendirmesiyle aldığı görülüyor.

Söz konusu olaya hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önc sosyal medya hesabından açıklama yayımlayarak parti örgütünü uyardı, ardından gazetecilere konuştu.

Sosyal medya hesabından parti örgütünü söz konusu çocuk hakkında Kemal Kılıçdaroğlu, çocuk pedagojisine uyulması yönünde çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu ilk mesajında, “Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun!” dedi.

"KABAHAT ÇOCUĞUN TEPESİNDE DURAN KİŞİLERDE"

Daha sonra gazetecilerin çocuk hakkındaki sorularına da yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkesi sevgiyle kucaklayan, doğayla barışık, gençlerin bu ülkenin umudu olduğu bir Türkiye’yi ayağa kaldırmak istiyorum. Tablo beni çok üzdü. Arkadaşlarım paylaşmışlardı. ‘Paylaşımları süratle silin’ dedim. O çocuğumuzun, o güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Kabahat, onun tepesinde duran kişilerde" dedi.