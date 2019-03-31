Kılıçdaroğlu konuşuyor: ''48 saat uyumayın, İstanbul'a da bahar gelecek''

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Şehidimize allahtan rahmet diliyoruz. Malat'ya da çıkan olayda iki kişi hayatını kaybetti. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

Bugüne kadar pek çok seçim yaşadık. İlk defa bu kadar adaletsiz bir seçim ile karşı karşıya kaldık. İftira kampanyaları oldu. Medyayı gördük. Halk demokrasiden yana tavrını koydu. Demokrasiyi seçti halk bütün iftira kampanyalarına rağmen. Sadece ülkemiz için değil tüm dünya demokratları rahatlamışlardır. Türkiye mazlum ülkeler tarafından örnek alınan bir ülke.

İstanbul'da bizim elimizdeki verilere göre Ekrem İmamoğlu kazandı.

Bizi üzen başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış birinin yangından mal kaçırır gibi açıklama yapmasını doğru bulmadık.

Gayet soğukkanlılıkla bakıyoruz verilere. Örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum 48 saat uyunmayacak. Sandıklar terk edilmeyecek. Birleştirme tutanakları sizin yanınızda tutulacak. İstanbul'a da bahar gelecek Ankara'ya geldiği gibi.

Bütün baskılara rağmen başarıyoruz. 81 milyonun başarısı. Zafer değil başarı. Demokratik açıdan, insani açıdan bir seçim. Elde edilen bir başarı tüm dünyada memnuniyetle karşılanacak.

Ankara, Adana, Antalya, Kırşehir, Artvin, Ardahan, Bolu'yu, Bilecik'i kazandık.

Tüm vatandaşlar kazandı diye bakıyoruz. Seçimden sonra Türkiye tekrar kalıcı gündemine mutfaktaki yangına dönecek. 11 Ağustos 2018'de Türkiye ekonomik krizden nasıl çıkar diye 13 madde halinde hazırladık. 11 maddenin hiçbiri uygulanmadı. Seçimden sonra alınacak önlemlerle mutfaktaki yangın artırılacak. En büyük endişemiz IMF'nin kapısının tekrar çalınması. Tüm göstergeler bu yönde