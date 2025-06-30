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Kılıçdaroğlu kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Kılıçdaroğlu kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay davasının ertelenmesi sonrası sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirildi. Kurultay davasının Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. 

Hakim, ceza soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin dosyaya girdiğini belirtti. Mahkeme, PM üyelerinin feri müdahillik taleplerini kabul ederken, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmederek, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Duruşma sonrası CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk değerlendirme geldi. Kılıçdaoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 

''Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum. Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum.Görevine iade edilmesi beni memnun eder.

Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum.

Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada bir kullanıcı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "tatil hediye edeceğini" paylaştı. Paylaşımda "Kılıçdaroğlu bu saçmalıktan vazgeçer ise kendisine şort ve güneş kremi dahil Datça'da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medya kullanıcısı paylaşımında hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarını etiketlemişti.

Bu paylaşıma yanıt ise CHP'li Datça Belediyesi'nden geldi. Belediyenin sosyal medya hesabından verilen yanıtta "Maalesef doluyuz" ifadeleri yer aldı.

Tartışma yaratan paylaşımın ardından Datça Belediyesi'nin X hesabını yöneten kişinin işten çıkarıldığı öğrenildi. 

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Etiketler CHP kemal kılıçdaroğlu kurultay davası
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