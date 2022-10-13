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Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Çelebi için suskunluğunu bozdu: Bu kadar savrulma olmaz

Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Çelebi için suskunluğunu bozdu: Bu kadar savrulma olmaz

CHP'den Memleket Partisi'ne, oradan da AK Parti'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye muhalefetten tepki yağdı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Mehmet Ali Çelebi hakkında sessizliğini bozdu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifası sonrası önce Memleket Partisi'ne geçen, ardından partisinden istifa edip bağımsız İzmir Milletvekili olarak görev alan Mehmet Ali Çelebi son olarak da AKP'ye katıldı.

CHP ve İYİ Parti'den tepkiler gelmeye devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çelebi hakkında ilk değerlendirmesini yaptı. 

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun Çelebi'nin kararına şaşkılığını gizlemeyediğini aktardı. 

Çelebi’nin tahliye olduktan sonra düğününe katıldığını ve ailesini tanıdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, AKP'ye geçişi için "Bu kadar savrulma olmaz ki" dedi.

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NE DEMİŞTİ?
Çelebi, AK Parti'ye geçiş kararına karşılık gelen tepki mesajlarının ardından bir paylaşımda bulundu.

"BUNU TEYİT ETMEZSENİZ..."
"FETÖ kumpaslarında kader arkadaşlığı yaptığım komutanlarıma, kardeşlerime, sevdiklerini kaybetmiş ailelerimize sesleniyorum" diyen Çelebi, "Başımın tacısınız. Söylediklerimde, hassasiyetlerimde haklı çıkmazsam, bunu teyit etmezseniz siz istediğiniz an siyaseti bırakmayı söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

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Etiketler kemal kılıçdaroğlu mehmet ali çelebi ak parti
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