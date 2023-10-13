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Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle buluştu

Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle buluştu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleri ile bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmesini sürdürdü. Kılıçdaroğlu, bugün de 20 milletvekiliyle parti genel merkezinde bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşmede CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da yer aldı. Toplantının ardından açıklama yapılmadı. 

DHA

Etiketler chp kemal kılıçdaroğlu milletvekili
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