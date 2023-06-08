Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı ve eski bakanlardan Murat Karayalçın ile bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen iki ismin görüşmesi saat 13.00'da başladı.

NE OLMUŞTU?

Murat Karayalçın, geçen günlerde seçimlere yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulunmuştu:

“Önümüzdeki Kurultay sürecinde, seçimlerde yaşanan taktik ve stratejik yanlışlıkların tartışılacağını biliyorum, buna genel başkanlık konusu da eklenebilir. Oysa bana göre, asıl tartışılması gereken konu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşük kapasiteye yol açan yapısal sorunlardır. Bu sorunlar CHP’nin merkez ve taşra örgütlerinin yeniden yapılandırılması ile aşılabilir.”