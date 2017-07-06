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  4. 06 Temmuz 2017 09:51

Kılıçdaroğlu: ''Ne demek izin veriyoruz''

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"nün 22. gün etabı başlamadan önce kısa bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu: ''Ne demek izin veriyoruz''
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Adalet Yürüyüşü”nün 22. gününde konuştu.

"Türkiye'nin en barışçıl eylemini yapıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: 

"450 km boyunca kimsenin burnu kanamadan, kimseye kötü söz söylemeden, herkesi kucaklayarak, bizm gibi düşünmeyen insanları alkışlayarak yolumuza devam ediyoruz. Provokasyonlar yapılmak isteniyor alkışlıyoruz.

En barışçıl eylem bile bazı çevrelerde kaygı ve endişe yaratıyor. Biz bu yürüyüşü adalet adı altında 80 miyon için yapıyoruz. Adalet ihtiyacı hepimizin ortak ihtiyacı, insanlığın ortak değeridir. Yine bir takım insanlar “yürüyorsunuz ama biz izin veriyoruz" diyor. Ne demek izin veriyoruz. Bu bizim anayasal hakkımız. Adalet istemek ne zamandan beri birilerinin iznine, lütfuna bağlı oldu.

Pazar gününe yaklaşıyoruz, inşallah hiç kimsenin burnu kanamadan hep birlikte Maltepe’de olacağız. Türkiye'ye ve dünyaya sesleneceğiz. Bu yürüyüşü niçin ve hangi gerekçelerle yaptık, ne isitiyoruz bunu anlatacağız."

 

 

kemal kılıçdaroğlu , adalet yürüyüşü