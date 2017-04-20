Kılıçdaroğlu: O açıklamam gençleri tatmin etmedi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, halk oylamasında kullanılan mühürsüz zarf ve oy pusulalarına itiraz yollarının tıkanması durumunda anayasa değişikliğini ‘gayrımeşru sayacaklarını’ belirterek, “Yüksek Seçim Kurulu’un aldığı bu karar her kesim tarafından protesto edilmelidir. Protesto etmeye de hakları vardır” dedi.

BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

GEREKİRSE AİHM’YE GÖTÜRECEĞİZ

“Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları var. Anayasa Mahkemesi daha önce verdiği bir kararı hangi gerekçeyle değiştirecek? Anayasa Mahkemesi, ‘Oy pusulaları ve zarflarda mühürün olmaması halinde seçim iptal edilir’ diye karar almış, üstelik 2014 yılında. Yasada da açık ve net böyle bir tanım var. Anayasa Mahkemesi kararını değiştiremez. Zaten YSK parlamentonun iradesinin üstünde bir görüş beyan edemez. (Hukuki yollar tükenirse) Parti Meclisi’ni toplayacağız, kendimize bir yol haritası çizeceğiz. Yetkili organlarımızda nasıl bir yol, yöntem izlemeliyiz diye oturup konuşacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Gerekirse olayı oraya kadar götüreceğiz.

AÇIKLAMAM GENÇLERİ TATMİN ETMEDİ

Pazar günü yaptığım açıklama gençleri tatmin etmedi. Oysa o açıklama sadece YSK kararlarına endekslenen bir açıklamaydı. Gençler benden çok daha heyecanlı bir açıklama bekliyorlardı. Doğru değildi, çünkü YSK’yı doğrudan hedef aldık. YSK bizim kararımıza uyup, ‘Evet o gece oylar kabul edilmeyecektir’ diye karar alsaydı, bizim meşruiyet tartışması açmamamız halinde hayır çıkarsa, onun da meşruiyeti tartışmalı olacaktı. Biz bütün bu ayrıntıları düşünerek o akşam açıklamanın YSK kararıyla sınırlı tutulmasını istedik. Demokrasiden yana olanların bir arada ve ortak bir paydada hareket etmeleri gerekiyor.”