İzmir'de çiftçilerle buluşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''O beyefendiyi de emekli edeceğiz. Endişe etmeyin'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de çiftçilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, "Umutsuzluğa kapılmayın, büyük bir ülkeyiz, güzel bir ülkeyiz üreteceğiz ve kazanacağız. O beyefendiyi de emekli edeceğiz. Endişe etmeyin" dedi.

CHP liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Derdinizi biliyorum, sadece bu bölgede yaşanmıyor bu sorunlar. İster Doğu'ya ister Batı'ya güneye kuzeye gidin nereye gidersiniz gidin, aynı derdi çiftçinin yaşadığını biliyorum. Mademki çiftçi milletin efendisi olacak ve bizi bu devleti kuran, aynı zamanda CHP'yi de kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk çiftçi köylü milletin efendisi diyorsa size sözüm var; sizi bu milletin efendisi yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Alın teri döken, günün 24 saati çalışan, biz evlerimizde otururken karnımızın doyması için emek harcayan sizler bu milletin efendisi olmayacaksınız da kim olacak.

Her şeyin farkındayım, biliyorum. Onlar da biliyorlar. Onlar ceplerini doldurmakla meşgul, ben sizi düşünmekle meşgulum bu milleti düşünüyorum. Onlar Amerikalar'da gökdelen yapıyorlar, çiftlikler satın alıyorlar. Ben bu ülkenin çiftliklerinde, tarlalarında çalışanları düşünüyorum. Sizler çalıştığınızda bizim karnımız doyacak. Dışarıdan her şeyi alıyoruz. Bu ülkenin topraklarında üretmek mümkün. Yaptığınız iş çok değerlidir, tarım stratejik sektördür. Eviniz olmayabilir, çamaşır makineniz olmayabilir, arabanız olmayabilir ama günde iki kez en karnınızı doyurmak zorundasınız, bunu yapan da sizsiniz. Sizin değerinizi siyaset kurumu bilmiyorsa, o siyaset kurumu batsın, bu kadar açık söylüyorum.

"FAİZ OLMAYACAK"

Dertlerinizi biliyorum. Ne yapacağız... İktidar olduğumuzda çiftçilerin, besicilerin, aldıkları kredilerin faizlerini sileceğiz. Faiz olmayacak, nefes alacaksınız. Sizin bir rahatlamanız lazım.

Kim neyi ekecek neyi biçecek, bu önceden planlanacak. Her çiftçi önceden neyi ekeceğini bilecek. Asla hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Zarar ettiniz mi siz, Türkiye zarar ediyor. Siz zarar edip üretmediğinizde dışarıdan geliyor. Kim neyi ekecek belli olacak, maliyeti olacak belli olacak. Maliyeti çıkaracağız, üstüne makul bir kar vereceğiz. Sizi asla zarar ettirmeyeceğim.

Sel olur, yangın olur başka felaketler olur... TARSİM'i yeniden düzenleyeceğiz. Çiftçi zarar etmeyecek, TARSİM karşılayacak. Tarım Kanunu'nun 21. maddesi diyor ki, her yıl çiftçiye milli gelirin en az yüzde 1'i kadar teşvik verilir diyor. Bugüne kadar bu çiftçiye tam anlamıyla verilmedi. Sizin hükümetlerden alacağınız 273 milyar lira. Ödenmesi gerekirken, ödemediler. Biz bunun da sözünü veriyoruz, her yıl size milli gelirin yüzde 1'i oranda pay vereceğiz. İşi sözün ötesine taşıyacağız, denetleyeceğiz.

"HACİZ UYGULAMASINI KALDIRACAĞIZ"

Traktörünüz asla haciz edilmeyecek, hayvanınız asla haciz edilmeyecek. Onu da kaldıracağız, haciz uygulamasını da kaldıracağız. Mazot, biliyorum... Bütün Avrupa ülkelerinde yapılan kırmızı mazot uygulaması var. Sadece çiftçiye düşük bedelle satılan kırmızı mazot uygulaması. Çiftçi gidip düşük fiyattan kırmızı mazotunu alıp kullanacak. Ucuz elektrik... Çiftçi elektriği üretecek, kullanacak. Bedava güneş, mazot yok, kömür yok. Sadece kuracaksın, elektrik üreteceksin. Bir kısmı kullanılacak bir kısmını satacaksınız. Bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız.

Emin olmanızı isterim. Alın terinin değerli olduğunu biliyorum, emeğin değerli olduğunu biliyorum, kadınların kırsal kesimde erkeklerden çok daha fazla çalıştığını da biliyorum. Bütün bunları değiştirmek mümkün. Bu sorunları ortadan kaldırmak mümkün. Sandık gelecek, oy kullanmaya gideceksiniz, söylediklerimi sakın unutmayın. Bizim karnımızı doyuran sizlersiniz. Alın teri dökenler sizlersiniz, kazanması gereken sizlersiniz ve bu milletin efendisi olması gereken sizlersiniz. Bunu yapacağız. Güvenin ve bize katılın. Bizim öyle Saraylardı şuydu buydu, onlar değil, eğer Saray arıyorsan geleceksin oturacaksın çiftçinin evine gideceksin burası Saray diyeceksin. Milletle kopmayacağız. Bizim insanımız üretecek, yeri gelirse de dünyaya satacağız.

"ENDİŞE ETMEYİN"

Neyi ekeceğimizi planlayacağız, havza bazlı planlama yapacağız. Planlama olmadığı için herkes zarar ediyor. Sen kardeşim soğan ekeceksin, sen fasulye ekeceksin, sen pamuk ekeceksin... Bunlar planlanacak. Sandığa gideceksiniz unutmayın. Umudumuz bu salonda. Bu salon çalıştığı sürece, ürettiği sürece, sandığa gidip vicdanının sesini dinlediği sürece Türkiye'nin kaderini beraber değiştireceğiz. Yeni bir Türkiye'yi güzel bir Türkiye'yi, kadın-erkek eşitliğini beraber sağlayacağız hiç endişe etmeyin. Umutsuzluğa kapılmayın, büyük bir ülkeyiz, güzel bir ülkeyiz üreteceğiz ve kazanacağız. O beyefendiyi de emekli edeceğiz. Endişe etmeyin. "