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Kılıçdaroğlu o soruyu duyunca canlı yayından ayrıldı

Kılıçdaroğlu o soruyu duyunca canlı yayından ayrıldı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çok konuşulan ABD ziyaretinin ardından bu sefer İngiltere'ye gitti. Bir dizi temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında ABD ziyaretiyle ilgili soru yöneltilince canlı yayından ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinin ardından 3 gün sürecek İngiltere temaslarına başladı. Kılıçdaroğlu, dün Londra'da “Entrepreneur First” ve “The Creator Fund” yetkilileri ile bir araya geldi. KRT TV canlı yayınına bağlanan Kılıçdaroğlu'na ABD ziyaretiyle gündem olan 'Kayıp 8 saat' ile ilgili bir soru soruldu.

SORULAN SORU SONRASI YAYINDAN AYRILDI
Programın sunucusu, Kılıçdaroğlu'na "Bir ara başka bir adrese gitme gibi bir durumunuz var mı? Çünkü hep soruluyor: 8 saat işte yoktu, nereye gitti diye. Başka bir adaya gitme gibi bir durum olur mu?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine "Ben şimdilik iyi akşamlar diyeyim" ifadelerini kullanarak canlı yayından ayrıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette gazetecilerin haberdar olmadığı bir 8 saat geçirdiği iddia edilmişti.

Etiketler kemal kılıçdaroğlu abd 8 saat
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