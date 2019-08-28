Kılıçdaroğlu: ''Saray'da yağma düzeni var''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretliden, esnaftan, tüccardan, çiftçiden alınan gelir vergisinin cumhurbaşkanlığına bağlı dokuz kurulun üyelerinden alınmamasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından “Aylık 2.020 lira ücret alan vergi ödeyecek, aylık 13.845 lira alan vergiden muaf olacak! Niçin? Çünkü sarayda yağma düzeni var…” diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre cumhurbaşkanlığına bağlı dokuz kurulun üyelerine yapılacak ödemeler gelir vergisinden muaf. Bu da aylık maaşı 13 bin 845 lira olan kurul çalışanlarının gelir vergisi ödemeyeceği anlamına geliyor.