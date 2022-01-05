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Kılıçdaroğlu: ''Sarayını halka açacağız''

Kılıçdaroğlu: ''Sarayını halka açacağız''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaşadığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ‘öğrencilerin hizmetine vermeden önce halkın ziyaretine açacaklarını’ söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda muhalefet partilerinin ‘sokaklara dökülmelerine izin vermeyeceklerini’ söyleyerek “Siz 15 Temmuz’u görmediniz mi?” demişti.

 Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bu ifadelerine ithafen şunları söyledi: “Ey Saraydaki Şahıs, oy oranlarını gördükçe dilinin söylediğini kulakların duymaz oldu. Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın. Bu millet bunları yemez! Bu millet sen ve sülalen saraylarda yaşayasınız diye sokaklarda kan dökmeyecek.

Seni ve beslemelerini seçimle göndereceğiz. Sarayını da öğrencilerin hizmetine vermeden önce; üç ay boyunca her gün 10.00-20.00 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açacağız. Çoluk çocuk, anne baba, herkes senin nasıl bir şaşaa içinde yaşadığını görecek.”

 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu recep tayyip erdoğan saray cumhurbaşkanlığı halka açacağız
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