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Kılıçdaroğlu: Saraylardan reformlar ancak bu kadar oluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni reform paketini paylaştığı video ile eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketini sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, paketin içeriğini hedef alarak "Ekonomik paket açıkladılar, 23'üncü kere. Allah aşkına bu pakette işsize iş bulacağız diye bir cümle var mı?

 Osmanlı padişahlarına bile nasip olmayan saraylarda oturuyorlar, saraylarla ilgili tek cümlelik bir tasarruf var mu? Beşli çeteye dünyanın parasını ödüyoruz, onlarla ilgili bir tasarruf var mı?" dedi.

Etiketler saray reform kılıçdaroğlu
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