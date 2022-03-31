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  4. Kılıçdaroğlu: ''Sen ekonomist değil, olsan olsan 5'li çetenin tahsildarı olursun''

Kılıçdaroğlu: ''Sen ekonomist değil, olsan olsan 5'li çetenin tahsildarı olursun''

Kılıçdaroğlu: ''Sen ekonomist değil, olsan olsan 5'li çetenin tahsildarı olursun''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''O vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu'' sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik "O vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu" açıklamasına yanıt verdi.

Erdoğan'ın sözlerini alıntılayan Kılıçdaroğlu Twitter hesabından, "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!" paylaşımını yaptı.

ERDOĞAN: BEN EKONOMİSTİM

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yap-işlet-devret uygulamasının ülkeyi zarara uğrattığı değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bunların hesaplarını çok yaptık. O vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu. İşim benim bu işlerle geçti. Ama ona bundan sonra zaten vergi memurluğu da vermezler çünkü SSK'de genel müdürken orayı batırdı. Rahmetli Savaş Ay programında, onun dönemindeki hastanelerin halini göstermişti, o zaman bu işin hesabını ona nasıl sormuştu. O yavrular, insanlar imkansızlıklar sebebiyle o hastanelerde ne hale düşmüştü, o günleri hatırlayalım." demişti.

Etiketler kemal kılıçdaroğlu recep tayyip erdoğan ekonomist
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