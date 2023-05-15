Kılıçdaroğlu: ''Sistemi bloke ediyorlar''

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sayımı devam ederken yaptığı açıklamada “Sistemi bloke ediyorlar” dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu, "Sistemi kilitliyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere, 11 kere itiraz edilen sandıklar var. İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz. Bu işin oldu bittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Algı yönetimiyle uğraşmayı bırakın.

Bırakın oylar gelsin, sonuç bir an önce belli olsun. Milletin iradesinden korkmayın. YSK'yı da sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var.

Halkın oyalanmasına izin vermeyin. Bu milletin iradesine bloke koymayın.

Sahadaki demokrasi emekçilerine sesleniyorum. Sandıkları terk etmeyin.