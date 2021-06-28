Kılıçdaroğlu ''ss alın'' diyerek gençlere seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'SS alın' paylaşımı ile gençlere seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Kendisine dava açıldığını yazan Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek ''SS alın'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

''Sevgili gençler, birkaç genç beni dava etmiş, bunun üzerine size seslenmek istedim. Gençler, iktidarımızda öyle güçlendireceğim, özgürleştireceğim ki sizleri, siyasetçiler sizi manipülasyonlarına araç etmeyi cesaret edemeyecek. Size zerre dokunanın canına okuyacağım. Ss alın!''