Kılıçdaroğlu: Şu an seçim ilan etseler yarın ülke toparlanır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV Ana Haber'e katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dolardaki önlenemez yükselişe ilişkin konuştu.

Halk TV Ana Haber'e katılan Kılıçdaroğlu, herkesin konuşmasını gerektiğini söylerken; erken seçim ilan edildiği takdir ülkenin toparlanacağını söyledi.

''YARIN ÜLKE TOPARLANIR''

''TÜSİAD Başkanı ile konuştum herkesin konuşması gerektiğini söyledim. Şu an seçim ilan etseler yarın ülke toparlanır'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Bu akşam desinler bunu yarın toparlanırız. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek olasılığı seçimdir. Bu hükümet çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. Susma zamanı değil herkes konuşmalı. Herkes bu gidişin doğru olmadığını dillendirmeli. Vatanını seven artık susamaz, susmamalı. Bu Saray ve şurekasının kalbi yoktur. Seçim sandığı önümüze konulana kadar asla susmayacağız. Hep birlikte bütün vatandaşlar, çağrı yapmalıyız'' ifadelerini kullandı.

''OLAY ASGARİ ÜCRETİ AŞTI''

Kılıçdaroğlu ayrıca ''Olay asgari ücreti aştı, yangın var. Hep birlikte her zaman ülkemizi seviyorsak bu ülkenin sanayicisi, esnafı artık konuşmalı ama demokratik yollarla. İktidar çoklu organ yetmezliğini kabul etmeli'' diye konuştu.