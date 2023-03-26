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  4. Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabında dikkat çeken değişiklik

Kılıçdaroğlu Twitter'da kapak fotoğrafını değiştirdi

Kılıçdaroğlu Twitter'da kapak fotoğrafını değiştirdi
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabının kapak fotoğrafını değiştirdi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında ‘marteniçka’ paylaşımı yaptı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Sanasöz" hashtagini kullandı. 

Kılıçdaroğlu daha sonra Twitter'da kapak fotoğrafını da değiştirdi. 

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımının ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanları da aynı görseli kendi hesaplarında paylaştı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen günlerde evinin mutfağında çektiği bir videoyu yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoda sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bir de ayrıntı vardı.  CHP lideri bileğine çok eski bir Balkan geleneği olan marteniçka takmıştı.

 

 

Etiketler chp millet ittifakı kılıçdaroğlu twitter
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