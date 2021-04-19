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Kılıçdaroğlu Twitter'dan kendisine sorulan soruya cevap verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden kendisine sorulan soruya cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden kendisine sorulan bir soruya yanıt verdi. Kafa Dergisi'nden Can Yılmaz'ın tweetini alıntılayan Kılıçdaroğlu'nun cevabı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Can Yılmaz'ın "Dünya gençliğinin kolayca ulaşabildiği, elektronik, internet, bilgisayar, otomobil teknolojilerindeki yeniliklere ve ucuzlamaya rağmen, ülkemizde “vergi yükü”nedeniyle, “lüks ve pahalı” olan her şeye gençlerimizin ulaşmasını sağlayacak mısınız? @herkesicinCHP @kilicdarogluk" sorusunu alıntılayarak yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

 "Can Bey bu mesele önceliklerimizden birisi. Girişimcilerimizi ve gelecekteki girişimcilerimizi engelleyen her ne varsa gözden geçirilecek. Buna sadece vergi değil, girişimcileri sömüren iletişim platformları da dahildir. Tıkanıklıklar açılacak."

Etiketler kılıçdaroğlu twitter soru
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