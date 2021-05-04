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Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş iftarda taksiciler ile buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte taksici esnafıyla iftar yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balgat’ta bulunan Kardeşler Taksi durağında taksici esnaf ile iftar sofrasında buluştu.

Durak esnafı ile iftar yapan Kılıçdaroğlu, taksicilerin sorunlarını da dinledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP PM Üyeleri Deniz Demir ve Semra Dinçer de eşlik etti.

MANSUR YAVAŞ'TAN TAKSİCİ ENSAFINA 'YANINIZDAYIZ 'MESAJI
Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldıkları iftar yemeğinin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün iftarımızı Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Balgat Kardeşler Taksi Durağı'ndaki şoför hemşehrilerimizle açtık.

Kendilerine misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyor, pandemide yaşadıkları her türlü zorluğa karşı yanlarında olduğumuzu yineliyorum."

Etiketler mansur yavaş kılıçdaroğlu esnaf iftar
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