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  4. 02 Nisan 2019 09:01

Kılıçdaroğlu yerel seçimlere istifası cebinde girdi

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için çok konuşulacak bir ayrıntıyı açıkladı. Öztürk Kılıçdaroğlu'nun "Yavaş'ın adaylığı geçmezse genel başkanlığı kesin olarak bırakıyorum" dediğini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu yerel seçimlere istifası cebinde girdi
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"CHP, büyük illeri kazanmamış olsaydı. Kılıçdaroğlu bitmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu adımlarını parti içinde ‘Kılıçdaroğlu Doktrini' diye niteleyenler var" ifadesini kullanan Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, aday belirleme sürecinde CHP içinde yaşanan ve basına yansımayan olayları kaleme aldı.

Öztürk, CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı, MYK'dan geçmezse ben genel başkanlığı kesin olarak bırakıyorum. Bundan sonra ben yokum" dediğini aktardı.

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