Kılıçdaroğlu yönetiminden grup toplantısı kararı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı'na parti olarak grup toplantısı yapma taleplerinin olmadığını bildirdi.
Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan "CHP Grup Toplantısı’nın yapılıp yapılmayacağı"şeklindeki gelen yazıya grup toplantısı yapma taleplerinin olmadığını bildirdi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel saat 13.30'da grup toplantısı yapacak.
İHA
