Kılıçdaroğlu: Yorulmak bana haramdır, yorulmayacağım iktidara gelene kadar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara İl Başkanlığı'nın İktidar Yolunda Dayanışma Yemeği'nda açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

''Daha önce bize selam vermeyen insanların bize selam verdiğini görüyorum. Halk kucağını açmış samimi olarak bizi bekliyor. Uzun süredir mücadele ediyoruz. Bu mücadele hak mücadelesidir. Bu mücadele her insanın evinde huzur içinde yatması için verilen mücadeledir. Bu mücadele alın terine değer verme mücadelesidir. Bu mücadele ekmek mücadelesidir.

Çalışıyor muyum? Eksiklerim olabilir, yanlışım olabilir. Ama herkesin şunu bilmesini isterim: Yorulmak bana haramdır, yorulmayacağım iktidara gelene kadar.

Bizim mahallede çalışmayacağız. Oyumuzun düşük olduğu yerlerdeki insanlarla muhattap olacağız. Ben kanaat önderleri ile toplanıyorum. O toplantıda bugüne kadar CHP'ye oy vermemiş insanlarla yapıyorum.

Erdem deseniz var, birikim deseniz var. Eksik olan strateji. Kime anlatacağımız konusunda biraz çekincelerimiz var. Oy vermiyorlarsa sorun oy vermeyende değil, istemeyende.

Afyon'a gidiyoruz seçim için. Bize hiç oy çıkmayan bir köy vardı, gittik oraya. Bir eve girdik, adam çalıştırması gereken motor nedeniyle gerekli vergiyi ödeyememiş bu nedenle kaçak çalışıyor. Köy meydanına gittik, CHP'ye yönelik tüm eleştirileri söylediler. Her türlü eleştiri geldi. Hepsinin sabırla cevabını verdim. O köyde iki oy çıktı. Seçimden sonra o köyden 8 kişi geldi partiye üye oldu.

Herkesin inancına, herkesin kimliğine saygı göstereceğimizi söylüyoruz. Halkın partisi olma yolunda büyük adımlar attığımızı söylüyoruz. Herkesin alın terini bir şekli ile görüyoruz. Bunları anlatmamız lazım ama birbirimize değil. Gidiyorum illere. Suriyeliler konusunda niye bunu söylemediniz? Ama ben bunu 3 yıldır söylüyorum. O partili beni üç yıldır dinlememiş.

Madem bir yemekteyiz, eksikliklerimi görmek zorundayız. İktidar bizi bekliyor. Ama iktidara hazırlıklı olmalıyız. Bu kez illere gittiğinizde doğrudan ister kahveye gidin, ister sanayi odasına şunu söyleyin: İktidara geliyoruz ve sorunlarını söyleyin.

Biz herşeyden önce sorunları saptamak zorundayız. Hep şu söylenirdi: CHP hep eleştirir. Artık şunu tüm dünya biliyor: Var olan sorunları en sağlıklı şekilde saptayan parti CHP'dir, en sağlıklı şekilde çözecek olan da CHP'dir.

Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Eğer biz sorunu yaşayanı dinlersek; sorunu çözeriz.''