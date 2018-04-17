Kılıçdaroğlu’a bir ByLockçu şoku daha !

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci ByLockçu danışman sürprizi… Kılıçdaroğlu'nun Doç. Fatih Gürsul'dan sonra bir diğer danışmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Keten'in de FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Alper Keten'in yurtdışına kaçtığı, hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da iddia edildi.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre Yrd. Doç. Dr. Alper Keten, ByLock'tan 10 yıl hapis cezası alan Fatih Gürsul ve örgütün medya yapılanmasından Murat Aksoy'dan sonra Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile bağı ortaya çıkan üçüncü danışmanı.