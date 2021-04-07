Kılıçdaroğlu'dan Ali Koç'a geçmiş olsun telefnu

Prens Harry ve Meghan Markle'ın Netflix projesinin detayları belli oldu

Milletvekilleri ve danışmanları derken... Bakın şimdi de vatandaştan önce kimler aşılanacak!

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