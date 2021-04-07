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Kılıçdaroğlu'dan Ali Koç'a geçmiş olsun telefnu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse yakalanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse yakalanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

CHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti."

Etiketler ali koç kılıçdaroğlu geçmiş olsun
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