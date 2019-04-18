Kılıçdaroğlu'dan KHK'lı başkanlar için YSK'ya çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Düzenlediği basın toplantısı ile 31 Mart Yerel Seçimi sonuçlarını değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''İstanbul'da dün mazbatasını Sayın Ekrem İmamoğlu aldı. Elbette zorluklar var ısınma dönemi var. Birlikte yaşayacaksak huzur içinde yaşamalıyız. Bursa içimde bir yaradır. Orada eksiğimi hatamız var'' dedi.



Kılıçdaroğlu 'Bursa içimde bir yaradır' dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2.200 TL olacağını, belediye başkanlarının harcayacağı her kuruş paranın hesabını vermek zorunda olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu ayrıca seçimi kazanan CHP'li belediye başkanlarının artık CHP'li olmadığını, onların artık halkın belediye başkanı olduğunu belirtti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''YSK'ya seslenmek isterim. Bunların seçime girmelerine siz izin verdiniz. Seçimi kazananlara sizin mazbatalarını teslim etmeniz gerekir. Mazbatalar verilirse Türkiye bir demokrasi ayıbından kurtulmuş olacaktır'' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''İstanbul'da dün mazbatasını Sayın Ekrem İmamoğlu aldı. Elbette zorluklar var ısınma dönemi var. Biz ve belediye başkanlarımız makamlarına oturdukları gün neyi yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu başarı o kentte yaşayan bütün yurttaşların ortak başarısıdır. Birlikte yaşayacaksak huzur içinde yaşamalıyız. Bursa içimde bir yaradır. Orada eksiğimi hatamız var. Zonguldak Giresun'da adaylarımız kazanamadılar. Kampanya boyunca büyük mitingler yapmadık. Asıl görevimiz bundan sonra başlıyor. Belediye başkanlarımız seçildikleri beldede bir partinin değil, artık o kentin belediye başkanlarıdır.

''BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN ÖNÜNE 10 MADDELİK ANA TEMEL İLKELER KOYACAĞIZ''

Türkiye yerel yönetimlerde daha hakkaniyetli bir sürece evrilmek zorundadır. Belediye yönetiminde partizanlığı değil liyakatı esas alacaklardır. Belediye başkanlarımızın önüne 10 maddelik ana temel ilkeler koyacağız. Belediye başkanlarımıza bu 10 temel ilkeyi masanızın üstünde tutacaksınız sürekli olarak diyeceğiz.

YSK'NIN KHK'DAN İHRAÇ EDİLENLERLE İLGİLİ KARARI

YSK'ya seslenmek isterim. Bunların seçime girmelerine siz izin verdiniz. Seçimi kazananlara sizin mazbatalarını teslim etmeniz gerekir. Mazbatalar verilirse Türkiye bir demokrasi ayıbından kurtulmuş olacaktır.

''TÜRKİYE'NİN GERÇEK GÜNDEMİ OLAN EKONOMİYE DÖNMESİ GEREK''

Türkiye'nin, gerçek gündemi olan ekonomiye dönmesi gerek. 'Biz bu krizden nasıl çıkarız', siyasetin düşünmesi gereken temel konu bu olmalı."