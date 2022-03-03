Kılıçdaroğlu'dan yeni video: Gözünüzün yaşına bakan namerttir!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Saat 21.00’de birlikte bakalım bir ibret tablosuna." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, bir video paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım merhaba. Biliyorum mutfaklarınız yangın yeri. Korkunç bir soygun var. Elektrik faturalarınızın mücadelesini verirken getirdiler akaryakıt zamlarını. Artık belli ki gasp etmeye çalıştıkları iki lokma ekmeğiniz için dövüşeceğiz. Kavga edeceğiz sizin nasibiniz uğruna, etmek zorundayız. Saraylılar tatlı peşinde, sizin ise tuzunuz yok. Ama sevgili halkım, siz de biz de biliyoruz ki bu mücadeleden millet galip çıkacak. Saraydaki şahsa seslendim: 'Elektrikte KDV'yi sıfırla', ses yok. O zaman ben de şahsi protestoma devam edeceğim. Gün aşırı yağdırdıkları akaryakıt zamları da ağır bir zulme dönüştü artık. Anlatıyorlar ya: 'Dünyada şöyle oldu, dünyada böyle oldu' diye, bunun asıl nedeni Türk lirasının değerinin pul edilmesidir. Gerisi hikaye."

Sarayın oligarkları, uykularınız kaçıyor değil mi? Daha bunlar güzel günleriniz. Gözünüzün yaşına bakan namerttir! pic.twitter.com/ZluhQufeMz — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 3, 2022





"PUTİN'İN OLİGARKLARI İÇİN KURDUĞU SİSTEMİN TÜRKİYE'DEKİ KOPYALARISINIZ"

"Sevgili halkım, bir dilim kuru ekmek kavganızı birlikte vermezsek bu beşli çeteler bizi soymaya devam edecek. Hem bu kuru ekmek paranızla da yandaş medyayı, trollerini, teşkilatlarını finanse edecekler. Hatırlarsanız: 'İktidar olduğumuzda kuruş ödemem' demiştim 'Talan İstanbul' kanalına. Finansal akbabaları da uyarmıştım. Çetelerini korumak için ne demişti 'Şahsım': Söke söke sizden bu paraları alırlar demişti. Ama buradan beşli çeteye de bir lafım olsun: 'Ey beşli çete, siz Putin'in oligarkları için kurduğu sistemin Türkiye'deki kopyalarısınız. Saraydaki şahıs, Putin'den ne öğrendiyse sizinle de onu uygulamak istiyor. Gittiniz İngiltere'den mahalleler satın aldınız, villalar satın aldınız, bankalar kurdunuz, paralarınızı oralara taşıyorsunuz, taşımaya da devam ediyorsunuz. Oralarda paranızın güvende olacağını mı zannediyorsunuz? Bakın Putin'in oligarklarına, ne oldu? Rusya'dan kaçırdıkları paraları söke söke alıyorlar, bütün mal varlıklarına, parayı kaçırdıkları ülkeler el koydu. Batı, Rus oligarkların mal varlıklarını hedef alan özel birim kurdu, teker teker avlıyorlar. Aslında o paralar Rus halkının parası.

"İBRETİ ALEM OLACAKSINIZ"

"Ey yerel oligarklar, size mi yedirecekler zannediyorsunuz? Halkın parasını çaldınız, çaldığınız parayı da, Batı nasıl yeriz diye tetikte bekliyor. Sizi izliyorlar, size de uyku, huzur yok. İbreti alem olacaksınız siz de. Sizi harambaşları sizi. Ama benim derdim siz de değilsiniz artık. Benim derdim, kaçırdığınız bu halkın parasıdır. O parayı ait olduğu topraklara geri kazandıracağız. Sizin gözünüzün yaşına bakan namerttir. Haydi iyi akşamlar!"