Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde belediye çalışanları da varmış

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç imzasıyla CHP’li vekillere yönelik hazırlanan bilgilendirme notunda, Ankara Çubuk’taki asker cenazesinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminde bulunan grup içinde Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da olduğu ve bu isimlerin kayıt altına alınarak belediyeye bildirildiği belirtildi.

Metnin ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı: “Ayrıca olaya karıştığı anlaşılan Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları da yine fotoğraf ve video görüntüleri ile birlikte, Büyükşehir Belediyesine bildirilmiştir.”

Engin Özkoç imzalı metnin tam hâli şöyle:

“Değerli milletvekili arkadaşım,

Sayın Genel Başkanımıza yönelik linç girişiminin detaylanyla araştırılması ve yargı sürecinin takibi için Genel Başkanımız ve MYK’nın talimatıyla bir araştırma ve değerlendirme grubu oluşturulmuştur.



CHP Grup Başkanvekili sıfatıyla benim başkanlığını üstlendiğim grupta, linç girişimi sırasında Genel Başkanımızın yanında yer alan Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve Anayasa Komisyonu üyesi Murat Emir, Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan, Adalet Komisyonu CHP Sözcüsü ve eski Savcı Rafet Zeybek, Genel Başkanımızın avukatı ve davanın takibini yürüten Celal Çelik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ekibiyle olay yerinde çalışma yürüten Avukat Umut Akdoğan yer almaktadır.

Olaydan bir gün sonra; 22 Nisan Pazartesi günü çalışmalarına başlayan grup, öncelikle olayla ilgili kamera kayıtlarını ve fotoğrafları incelemiştir. Provokasyona karışan kişiler ve şüpheli görülen detaylar, görüntüler üzerinden tespit edilmiştir.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 37 kişinin olaya kanştığı belirlenmiştir. Bu kişilerden şu ana kadar 9’u gözaltına alınmış ve sorguları tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır. Genel Başkanımıza darp ettiği görüntülerde açık olan Osman Sarıgün de adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar arasında yer almaktadır. Şu anda gözaltında bulunan hiç kimse bulunmamaktadır.