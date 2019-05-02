Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde skandal ayrıntı !

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara Çubuk'taki saldırıya ilişkin soruşturmada, skandal niteliğinde bir belge ortaya çıktı. Şehit cenazesi sırasında gerçekleşen linç girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı belirlenen Osman Sarıgün'ün yakalanması için hazırlanan müzekkere, savcılığın olaya karşı tutumunu da gözler önüne serdi.

ENSAR'IN ESKİ ŞUBE BAŞKANIYDI

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Çubuk Cumhuriyet Savcısı, olaydan bir gün sonra yumrukçu Sarıgün hakkında “Yakalama müzekkeresi” düzenledi. Savcının yazısında, Sarıgün'ün “Terör örgütü üyeliği” suçundan yakalanıp ifadesinin alınması ve serbest bırakılması istendi. Savcının, Sarıgün'ün, henüz olayın detayları netleşmeden serbest bırakılması yönünde talimat vermesi dikkat çekti. “Terör” suçundan gözaltına alınan Sarıgün, “Kamu görevlisine hakaret, kamu görevlisini yaralama ve halkı suç işlemeye tahrik” suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Çubuk Cumhuriyet Savcısı, Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı iken avukatlıktan savcılığa geçmişti.



‘Kanlı kardeş kavgasından dönüldü'

CHP'nin, Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişiminin araştırılması için verdiği araştırma önergesi Meclis'te reddedilmişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Aytun Çıray, konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Çıray, Çubuk'ta yaşanan olay için “Kim olduğu şimdilik bilinmeyen bir mihrak tarafından çıkarılmış adeta kontrollü bir yangın” benzetmesi yaptı ve şunları söyledi: “Kanlı kardeş kavgasının kıyısından dönüldü. Sayın Meral Akşener'in evini basmaya çalışan ahlaksızlardan sonra bu ikinci denemedir. Hümanistliğiyle bilinen CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ölümcül olabilecek bir yangının içinde kaldı. Hedef demokrasiyi ve hukuk devletini yıkmaktı.”