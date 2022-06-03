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Kılıçdaroğlu'na soruldu: Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu aday olur mu?

Kılıçdaroğlu'na soruldu: Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu aday olur mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına değindi. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı hakkında ''Hiç Cumhurbaşkanı adayı gündeme gelmedi'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv42'de katıldığı televizyon programında cumhurbaşkanı adayı hakkında açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı adayına 6'lı masanın karar vereceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Biz Cumhurbaşkanı’mızın niteliklerini belirledik sadece" dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ SORULDU
Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna da cevap verdi.

6'lı masa toplantısında belediye başkanlarının cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin herhangi bir konunun gündeme gelmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "CHP yöneticileri kendi genel başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olmasını isterler. Ancak temmeniden öteye geçmez, çünkü adayı liderler belirleyecek" dedi.

Etiketler chp kemal kılıçdaroğlu mansur yavaş ekrem imamoğlu
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