Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerden dikkat çeken karar
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan milletvekililerinin, ay sonunda yapılacak kurultaya katılmama kararı aldığı iddia edildi.
CHP’de 28-30 Kasım’da yapılacak 39. Olağan Kurultay yaklaşırken yeni iddialar gündeme geldi.
Türkiye gazetesinden yer alan habere göre, 38. Olağan Kurultay’ın iptaline yönelik davanın reddedilmesi sonrası hayal kırıklığına uğrayan yaklaşık 10 milletvekilinin, kurultay sürecinde sessiz kalacağı, sosyal medyada paylaşım yapmayacağı ve parti tüzüğüne göre doğal delege olmalarına rağmen oy kullanmak için Ankara Spor Salonu’na gitmeyecekleri öne sürülüyor.
Türkiye Gazetesi
