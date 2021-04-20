CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "128 milyar dolar markette alarm takılan bebek mamasını alamayan annenin parasıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısındaki konuşmasından bir bölümü Twitter hesabından paylaştı ve iktidara "Çok ah aldınız çok!" dedi.

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi;

"128 milyar dolar kimindir?' Markette alarm takılan bebek mamasını alamayan annenin parasıdır. Dükkanını kapatıp, ceketini alıp, evine mahcup bir şekilde giden esnafın parasıdır. Yıllarını, emeğini verdiği dükkanını kapatan vatandaşın parasıdır. Lokantada çalışan işçinin parasıdır. İnşaatlarda alın teriyle çalışan işçilerin parasıdır. Her türlü engellemeye rağmen toprağı işleyen, karnımızın doymasına katkı veren çiftçinin parasıdır. Evinde ailesini, sevdiklerini bırakıp 'bir kişiyi daha kurtarabilir miyim?' diye çalışan sağlıkçıların parasıdır. Hakkı verilmeyen polislerin parasıdır" dedi.