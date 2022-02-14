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Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bir paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımında bulundu. 

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çekindiği bir fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu paylaşımına ''Bugün İzmir’de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik'' notunu düştü. 

 Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle: 

Etiketler kılıçdaroğlu 14 şubat
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