Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz çıkışı !

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı dahi olsa Erdoğan’ı çağıracak ve soracak; 'Ne istediler?' ve 'Siz ne verdiniz?' İşte o gün FETÖ’nün siyasi ayağı da çözümlenmiş olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde savcılara çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı dahi olsa Erdoğan’ı çağıracak ve soracak; 'Ne istediler?' ve 'Siz ne verdiniz?' İşte o gün FETÖ’nün siyasi ayağı da çözümlenmiş olacak" dedi.

CHP'nin resmî Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: