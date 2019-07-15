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  4. 15 Temmuz 2019 15:50

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz çıkışı !

Cumhuriyet Halk PArtisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan savcıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ifadeye çağırması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz çıkışı !
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı dahi olsa Erdoğan’ı çağıracak ve soracak; 'Ne istediler?' ve 'Siz ne verdiniz?' İşte o gün FETÖ’nün siyasi ayağı da çözümlenmiş olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde savcılara çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı dahi olsa Erdoğan’ı çağıracak ve soracak; 'Ne istediler?' ve 'Siz ne verdiniz?' İşte o gün FETÖ’nün siyasi ayağı da çözümlenmiş olacak" dedi.

CHP'nin resmî Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

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