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Kılıçdaroğlu'ndan 17 Ağustos mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan 17 Ağustos mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen büyük Marmara Depremi'nin yıldönümünde bir mesaj paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen büyük Marmara Depremi'nin yıldönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu mesajında, ''Ülkemiz doğal afetler bakımından önemli riskler taşıyor. Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir. 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde, depremde ve diğer afetlerde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum. Önlem hayat kurtarır'' ifadelerini kullandı. 

CHP Lideri'nin paylaşımı şöyle: 

Etiketler kılıçdaroğlu mesaj marmara depremi
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