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  4. 19 Mayıs 2020 09:56

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. 

Kılıçdaroğlu, mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu eşsiz günü hediye gençlerimize, geleceğimizi de emanet etmiştir. Gençlerimizin de bu inançla hareket etmesi, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkemizden taviz vermeden, ülkemizin yarınlarını inşa etmesi gerekir" dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki onlar, aynı azim ve kararlıkla, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağımız yarınların da yılmaz savunucusu olacaktır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!"

Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı mesaj şu şekilde:

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