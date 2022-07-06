Kılıçdaroğlu’ndan 28 Şubat’ta atılan öğretmene ''helalleşme'' ziyareti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 28 Şubat sürecinde “başörtüsü” gerekçesiyle okuldan atılan öğretmeni ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat sürecinde "başörtüsü yasağı" nedeniyle öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan K.’ya yarın (7 Temmuz) ‘helalleşme’ ziyaretinde bulunacak. Kılıçdaroğlu saat 10.30’da K. ve ailesini AnK.’daki evinde ziyaret edecek.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, 28 Şubat 1997'de AnK.'da Ulubey İlköğretim Okulu'nda görevli olduğu dönemde "başörtüsü" gerekçe gösterilerek mesleğinden atılan K., 2012 yılında yaptığı açıklamada, "Bize bunları yaşatanların tamamı bunun hesabını vermelidir. Bizden önce özür dilenmeli, sonrasında da haklarımız iade edilmelidir" diye konuşmuştu.

''Başörtüsü yasağı'' gerekçesiyle öğretmenlik mesleğinden ayrılan K. 2015 yılında, Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) "28 Şubat mağduru öğretmenlerin göreve geri dönmesi" K.rını kullanmayacağını açıklamıştı. K. bu dönem yaptığı açıklamada, ''Verilen listeden okul beğenmek yerine beyaz bir kâğıt isteyerek bu sefer atanmamın iptalini kendi ellerimle istedim. Çünkü artık devlet huzurunda işçi emeklisiydim" demişti.

BALYOZ DAVASINDA TUTUKLU KALAN KUTLUK’U DA ZİYARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Balyoz davasında 4 yıl tutuklu kaldıktan sonra beraat eden Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u da AnK.’daki evinde ziyaret etmiş, "Terör örgütü ile birlikte askerlere kumpas kuranlardan hesabını soracağız" demişti.

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