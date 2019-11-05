Kılıçdaroğlu'ndan 309 milyon TL'lik soru - CANLI İZLE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Kılıçdaroğlu, ''Kayyumu hangi gerekçeyle atıyorsun? Seçimle gelen birisinin eline 10 saat kelepçe vuramazsınız'' dedi. RTÜK'e de tepki gösteren Kılıçdaroğlu ''Bir üyemiz vardı Sayın Faruk Bildirici. Yolsuzluk olayını dillendirdiği için Bildirici'nin üyeliğini düşürüyorlar. Aynı iddiaları sonuna kadar kararlılıkla ve azimle sürdüreceğiz'' ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ecevit'in verilmeyecek hiçbir hesabı yoktu her kuruşun hesabını vermeye hazır birisiydi. Ecevit CHP'ye sosyal demokrasi ilkelerinin gelmesi açısından çok önemli görevler üstlenmiştir. Onu rahmetle saygıyla anıyoruz.

''309 MİLYON LİRA PARA TOPLADILAR''

15 Temmuz şehit ve gazilerinin hakkını hukukunu sonuna kadar arayacağım. Onlar vakıf kurdular 309 milyon lira para topladılar. 251 şehit 2 bin 194 gazi adına bu hesabı sonuna kadar soracağız. Tank Palet Fabrikası'nı unutmadık.

''EREN ERDEM ARAMIZDA''

Eren Erdem aramızda. Hoş geldin Eren Erdem. 490 gün hapiste kaldı. Bugünkü düzende çok yadırganacak bir şey değil. Çünkü saray hükümeti devleti var. CHP olarak adaleti sağlamak için her türlü mücadelemizi sonuna kadar yapacağız. Hava Harp Okulu öğrencilerinin velileri de aramızda. Bazı gazeteci arkadaşlarımız tahliye oldular. Ama yetmiyor hapiste gazeteci yazar avukat düşünce suçlusu olmaz. Osman Kavala 735 gündür hapiste. Onun da bir an önce özgürlüğe kavuşmasını istiyoruz.

''KAYYUMU HANGİ GEREKÇEYLE ATIYORSUN?''

Kayyum atamalarını eleştirdik. Savcıya seçime gireceğim engel var mı diyorsun. Savcı engel yok seçime girebilirsin diyor. Kayyum atayıp görevden alıyorlar. Kayyumu hangi gerekçeyle atıyorsun? Seçimle gelen birisinin eline 10 saat kelepçe vuramazsınız. Bu asla doğru değildir.

''YOLSUZLUK OLAYINI DİLLENDİRDİĞİ İÇİN BİLDİRİCİ'NİN RTÜK ÜYELİĞİNİ DÜŞÜRÜYORLAR''

Adalet varsa demokrasi var demektir. RTÜK diye bir kuruluşumuz var. İyi kaynakları var. Çok büyük imkanları var. Aldıkları aylık olağanüstü. Bizden iki üye var. Bir üyemiz vardı Sayın Faruk Bildirici. Gitti baktı ki RTÜK Başkanı yasalara aykırı gelir sağlıyor. Bunun doğru olmadığını atandığı yönetim kurullarından istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Yolsuzluk olayını dillendirdiği için Bildirici'nin üyeliğini düşürüyorlar. Sanıyorlar ki biz bundan vazgeçeceğiz. Oradaki üyemiz aynı iddiaları sürdürmeyecek. Aynı iddiaları sonuna kadar kararlılıkla ve azimle sürdüreceğiz. Faruk Bildirici yargıya başvurdu bakalım yargı nasıl karar verecek?''

''DARBE GİRİŞİMİ ADİL ÖKSÜZ YAKALANMADAN AYDINLIĞA KAVUŞTURULAMAZ''

Adil Öksüz'e kelepçe takılmıyor. Adil Öksüz'ün iki cep telefonu var ayrıca GPS cihazı var. Onu Adil Öksüz nereden buldu? Hangi kurum bunu ona verdi? Adil Öksüz'nü ifadesi dahi alınmadı. Adil Öksüz'ü bulmak istemediler. 15 Temmuz darbe girişimi aydınlanmış değildir. 15 Temmuz darbe girişimi Adil Öksüz yakalanmadan aydınlığa kavuşturulamaz. Öksüz'ü kaçıranların tamamı serbest bırakıldı. Başbakanlık müşaviri karakolda Öksüz ile görüşmeye gidiyor. Senin ne işin var orada? Ertesi gün gittim görüştüm Erdoğan'a bilgi verdim diyor. Adil Öksüz'ü serbest bırakıyorsunuz devletin kurumları onun nefes aldığını dahi takip etmiştir. Niye yakalanmadı kim yakalamadı?

''ÜRETEN TOPLUMUN DÜNYADA SAYGINLIĞI OLUR''

Üretmek alın teri dökmektir bir toplumun en önemli işlevlerinden birisidir. Üreten toplumun dünyada saygınlığı olur. Üreten toplumda işsizlik belası olmaz. Çiftçi üretiyor ama borç batağı içinde. Tam bir sosyal yaraya dönüşmüş durumda. Üretecek banka finans kurumları tepesinde icra ile mücadele ediyor. Borcunu ödeyemeyen on binlerce çiftçi var. Kendi mal varlığını eşinin üzerine yapıp hülle ile boşanan çiftçi var. Ne olacak bu çiftçimin hali?''

''BORCUNU ÖDEYEMEYEN ON BİNLERCE ÇİFTÇİ VAR''

Üretecek banka finans kurumları tepesinde icra ile mücadele ediyor. Borcunu ödeyemeyen on binlerce çiftçi var. Kendi mal varlığını eşinin üzerine yapıp hülle ile boşanan çiftçi var. Ne olacak bu çiftçimin hali?

''YURT DIŞINDAN BUĞDAY PATATES GETİREN ADAMA OY MU VERİLİR?''

2017-18 tohum desteklemeleri hala ödenmedi. Soğan eken çiftçinin soğanı elinde kaldı. Kontrolsüz et ithalatı yapıldı. Böyle bir tabloda Türkiye ne yapıyor saray ne yapıyor? Çiftçi kardeşim unutma saray gitti Sudan'da 99 yıllığına 780 dönümlük arazi kiraladı pamuk ekmek için. Yurt dışından buğday patates getiren adama oy mu verilir?

''CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK İŞSİZLİĞİ, EKONOMİK KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ''

Üretmediğiniz zaman işsizlik olur. Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizliği, ekonomik krizi ile karşı karşıyayız. Geniş tanımlı işsiz sayımız 8 milyon 112 bin kişiyi buldu.''