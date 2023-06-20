Kılıçdaroğlu'ndan 41 milyar TL'lik soru: Nerede bu paralar? Kim ödemedi ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, asrın felaketi sonrasında düzenlenen Türkiye Tek Yürek kampanyasında toplanan 115 milyar TL'nin 41 milyar TL'sinin hala yatırılmadığını belirterek "Nerede bu paralar? Kim ödemedi bu paraları?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle

50 binin üzerinden insanımız hayatını kaybetti. Hala yaraların sarılmadığını biliyoruz. O insanlarımızın huzur içinde yaşaması için yapmamız gerekenler var.

Depremden sonra bir 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası açıldı. Taahhüt edilen parayı ödeyeceğiz dediler. 115 milyar TL'nin 74 milyar TL'si yatırılıyor, 41 milyar TL hiç yatırılmıyor. Kim bu parayı ödemeyen. Bunu ben ödememiş olsaydım bu havuz medyası yayın yapardı. 5'li çete mi yandaşlar mı bu parayı ödemeyenler. Açık ve net çağrıda bulunuyorum; Nerede bu paralar? Kim ödemedi bu paraları?

Farklı gazeteler var... Bir gazete nasıl olur da 3 milyon TL'ye yakın reklam verir, Kılıçdaroğlu reklam vermesin diye... Hangi gerekçeyle? Hangi etik değerle? Lehime yazı yazmayabilirsin ama objektif olmak zorundasın. Facebook hesaplarından 3 milyon TL'ye yakın parayı benim seçilmemem için harcıyor. Hazine ve Maliye Bakanı'na çağrı yapıyorum, ahlâklıysan o 3 milyon TL'yi nasıl buldu, inceleyeceksin. Bir gazete böyle bir şey yapabilir mi? Yenişafak gazetesinin ne mal olduğunu da tüm Türkiye'nin bilmesini isterim. Bu kadar ahlâksızlık olur mu!

İstanbul önemli bir merkezdir. Erdoğan hâlâ İstanbul'un rantının peşinde. Oylarını 2002'deki rakamlara indirdik. Biz İstanbul'a ihanet ettik diyen kendileri. İhanete doymamış olacak ki ihanete devam etmek istiyor.

Şimdi İstanbul'a kâbus gibi çözen 5'li çeteyi çökertmeye, ahlâkı egemen sağlamaya çalışıyoruz.

(Yeni asgari ücret) Beni şaşırtan Türk-İş başkanının buna hiç itiraz etmemesi. Makul diyor. Aynı Türk-İş'in yaptığı başka bir açıklama var; Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 13 bin 430 TL. Siz buna itiraz etmeyeceksiniz! Bu doğru değil. İşçinin hakkını ve hukukunu korumak sendikanın görevidir. Sendika iradesini Saray'a ipotek etmişse, sendika olmaktan çıkar. Hukuktaki adı 'Sarı sendikalık'tır.

Türkiye'nin gerçek anlamda bir beka sorunu vardır. Devleti yöneten kişi mal varlığı dolayısıyla kendisine yönelik eleştirilere tek cümle dahi kuramıyorsa o kişi teslim alınmış demektir.

Gazi Mustafa Kemal'in iki temel ilkesi vardır; siyasi bağımsızlık ve savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınız diyor. Demek ki ekonomik bağımsızlık bu kadar değerli. Kapı kapı dolaşıyor, Türkiye'yi tefecilere teslim etmişseniz bir beka sorunu var demektir.

Her ay ödenen faiz 2 milyar 202 milyon 770 bin dolar. Her gün ödenen faiz 73 milyon dolar. Beka sorunu budur. 85 milyonu uluslararası tefecilere çalışır hale getirdiniz. Para bulmak için olmadık taklalar attınız, gidip birilerine yakardınız. Türkiye'nin iradesini satmak... Bu beka sorunudur.