Kılıçdaroğlu'ndan ''5'li çete'' açıklaması Aracılarla haber yollamayı bırakın, varsa cesaretiniz...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti' döneminde kamudan dev ihaleler alan ve 5'li çete olarak bilinen şirketlerle ilgili açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker’in, kamudan aldığı dev ihalelerle tanınan “5’li çete”den Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz ile ilgili paylaşımları sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “5’li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın” ifadelerini kullandı.

SEDAT PEKER AÇIKLAMA YAPMIŞTI: MEHMET CENGİZ VE 5 MİLYON DOLAR

"Deli Çavuş" adlı Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sedat Peker, Kırşehir Cezaevi’nde olduğu 1998 yılında, Mehmet Cengiz’in kendisini ziyarete geldiğini, dönemin başbakanı Mesut Yılmaz ile ilgili elindeki bilgi, belgeler karşılığında 5 milyon dolar alıp tahliye edildiğini anlatmıştı.

Peker, akrabası olduğu ortaya çıkan Cengiz ile ilgili, "Mehmet Cengiz’i ziyaret ettim, durumu anlattım. Kendisi Bankasya’nın genel müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nu aradı. SimTel adına ilk 500 bin dolarlık alım kredisini Bankasya’dan aldık. 40 yaşından genç kardeşlerim, Bankasya’ya para yatıranlar FETÖ’cü diye cezaevine koyuldu. Bankasya’nın 16 sene genel müdürlüğünü yapan Ali Fuat Taşkesenlioğlu SPK’nın başına geçip borsayı yönetti. Mehmet Cengiz Türkiye’nin en zengin iş adamı oldu” demişti.