Kılıçdaroğlu'ndan 83 il olsun önerisi

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

81 değil 83 ilimiz olsun demiştik. Hakkari de, Şırnak da, Cizre de, Yüksekova da il olsun. Terör nedeniyle diyorlar. Sen teröre teslim oluyorsun demektir bu.

Sayın Başbakan’a çağrı yapacağım ama onun konumunu siz daha iyi biliyorsunuz. Yetkisiz birisi. En iyisi İçişleri Bakanına çağrı yapalım: Hakkari ve Şırnak il olarak kalsın. Siz istiyorsanız Cizre ve Yüksekova’yı da il yaparsınız. Buna hiçbir itirazımız yok. Bir olayı herkesin memnun olacağı bir şekilde sonuçlandırmak siyasetin hedefi olmalıdır. Umarım CHP’nin bu çağrısı bölgeden de destek bulur.

KIDEM TAZMİNATI TOPLANTISI

Dün kıdem tazminatı için çok güzel bir toplantı yaptık. Üç sendika başkanı da teşekkür ediyorum. Üç önemli sendikanın da aynı noktada buluşmuş olması önemlidir. Sosyal demokrat partilerin işçiler lehine çalışanlar lehine getirdiği bütün düzenlemeler 1980 darbesiyle yok edilmiştir büyük ölçüde. Dün bunu Hak İş’in sayın genel başkanı ifade etti.

Ben de konuşmamda şunu söyledim. Darbeler kötüdür evet. Vatandaşın haklarını elinden alır evet. Peki darbeden sonra iktidar olanlar işçilerin elinden alınan haklarını neden iade etmediler* ama sizler gidip onlara oy verdiniz. Ve şunu söyledi: ben referandum süresince nasıl bütün vatandaşlarıma düşünerek sandığa gidin diyorsam bugün de aynı şeyi bütün işçi kardeşlerime söylüyorum.

Kim sizin haklarınızı savunuyor. Biz işçi dostuyuz. Ne oldu da işçiler kendi haklarını savunan partilere oy vermekten vazgeçtiler? 1980 sonrası Türkiye farklı bir kulvara sokuldu. Yapılan siyaset etnik köken dini hassasiyetler üzerinden yapıldı. Ben inancıma yaşam tarzıma göre oy veriyorum dediler. Böylece siyasetin tuzağına düştüler. İşçi, kimliği inancı yaşam tarzı ne olursa olsun onun haklarını savunmak hepimizin ortak görevi olmalıdır. Biz bunu yapacağız.

Bütün işçi kardeşlerime söylüyorum. Şimdi oturup düşünme zamanı. Kendi durumunu düşünme zamanı. Asgari ücret net 1500 lira olmalıdır diye bunu Türkiye gündemine getiren parti CHP. Siz insanca yaşamak alın terinizi karşılığını almak istiyorsanız sadece ve sadece gelip oy verebileceğiniz sadece bir parti vardır. O partinin adı da CHP’dir.

BİNALİ YILDIRIM’A “İŞSİZ SAYISI” CEVABI

Ve o toplantıda 7 milyon işsizden bahsettim. Bugün Binali Bey diyor ki 7 milyon işsiz yok. Sayın başbakan ben değil siz bilmiyorsunuz. Siz iş aramaktan umudunu keseneleri işsiz saymıyorsunuz çünkü. Bana laf yetiştireceğinize oturup biraz kitap oku sayın Binali Yıldırım. Şimdi sıra geldi “kıdem tazminatını nasıl budarız.” Ben işçi arkadaşlarıma söz verdim. Nasıl isterseniz o şekliyle uzlaştığınız sürece hiçbir itirazımız olmaz. Ama eğer uzlaşma olmaz da bir dayatmayla kıdem tazminatı TBMM’ye gelirse yine sizin sözcünüz olur her türlü demokratik hakkımızı kullanır ve engellemeyi yaparız.

Kıdem tazminatı 1936’dan beri var. “Efendim bu yük oluyor” diyorlar. Bu yük değildir. Bu, işçinin alın terinin karşılığıdır.

ZEYTİNLİK ALAN TARTIŞMASI

Zeytin, Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen ağaçtır. Zeytinden ne istiyorsunuz zeytin ağacından ne istiyorsunuz? Ranta doymuyorlar şimdi zeytin ağacını nasıl yok ederiz onun çabası içindeler. 167 milyon zeytin ağacımız var. Zeytinyağı üretiminden dünya üretiminin yüzde 6'sını Türkiye tek başına yapıyor. Niçin zeytinle ilgili böyle bir karar geliyor TBMM'ye? Zeytin dalı barışın sembolüdür. 2002'den bu yana zeytin ağaçlarının katliamıyla ilgili kanun tasarıdır getirdiler. 6 kez parlamento reddetti. Maden arayacaklar madencilerin isteği üzerine. Servetse servet yerin üstünde bırak yerin altındakini. Zeytinle ilgili mücadeleyi parlamentoda yapacağız. Sizlerde dışarıda her türlü desteği verin.

ARAP DÜNYASINDAKİ KATAR KRİZİ

Dün bir olay yaşandı Suudi Arabistan dahil 7 ülke Katar'ı teröre destek vermekle suçladılar ve vatandaşlarını kendi ülkelerinden çıkmaya davet ettikler. Bereket ayında İslam dünyasının kendi içine düştüğü çelişkiye bakın. Karışan Ortadoğu'dan can kaybından akan kanlardan herkesin ders çıkarması lazım. Eğer siyaseti etnik kimlik inanç üzerinden yaparsanız acıyı ve kanı asla önleyemezsiniz. Bizim bu konuda hükümete önerilerimiz var. Katar İhvan'a desteğini kesmeli yani Müslüman Kardeşler'e. Bu konuda İhvan'ı destekleyecek siyasetten Adalet ve Kalkınma Partisi uzak durmalı. Aynı şekilde rabia simgesinden de vazgeçmeli. Çünkü Mısır Suudi Arabistan ve BAE Müslüman Kardeşler'i teör örgütü olarak görüyor. Ne yerli ne milli. Bir terör örgütünün 4 parmağını getirdiniz kendi simgeniz yaptınız. İkincisi Yemen'deki kirli savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'nin her türlü desteği vermesi lazım. Türkiye, Suudi Arabistan ile Katar arasında taraf olmamalıdır.''