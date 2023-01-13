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Kılıçdaroğlu'ndan A'dan Z'ye af müjdesi!

Kılıçdaroğlu'ndan A'dan Z'ye af müjdesi!
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'geniş kapsamlı afların' gündemlerinde olduğunu belirterek, "Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'af' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, "6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur" dedi.

"Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs." diyen Kılıçdaroğlu, "Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak" ifadelerini kullandı.

Etiketler chp af müjdesi kemal kılıçdaroğlu ehliyet afları sicil ve borç afları eğitim ve denklik afları Bağkur tescil afları
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