Kılıçdaroğlu'ndan Adil Öksüz hakkında flaş açıklama !

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair soruları Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş'ın Eşit Ağırlık Özel programında yanıtladı.

Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'le ilgili olarak Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Adil Öksüz'ün Türkiye'den kaçışı ve bağlantıları hakkında elimizde bilgiler var ama belge yok. Onun için söyleyeceğim yalan diyecekler o yüzden açıklamayacağım. Ama hepsini biliyoruz.

Defalarca Adil Öksüz ne oldu diye sordum. Adil Öksüz neden serbest bırakıldı, cep telefonları teslim edildi. Toz duman içinde başbakanlık müşaviri gider de Adil Öksüz'le hangi gerekçeyle görüşür. "Gittik, Adil Öksüz'le karşılıklı Kuran okuduk..." dediler. Aklımızla alay mı ediyorsunuz?"