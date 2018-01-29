Kılıçdaroğlu'ndan Afrin operasyonu açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da gazetecilerle buluştu.

Görüşmenin gündeminde Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı vardı.

"Afrin harekatı Türkiye'nin mücadelesidir" diyen Kılıçdaroğlu, "Harekatı seçim kozu olarak kullanmak doğru değil" ifadelerini kullandı.

Dün öğle saatlerinde stratejik öneme sahip Burseya Dağı terör örgütü PYD/PKK'nın elinden alınmıştı.

Buradaki başarının Türk ordusuna ait olduğunu ve ÖSO'ya devredilemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, dağa Türk bayrağı dikilmesinin de "işgal" anlamına gelmediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, olası Münbiç operasyonunda da Afrin'de yürütülen operasyona benzer bir yol izlenmesi gerektiğini belirtti ve "İran, Rusya ve ABD ile görüşülmeli" dedi.

CHP lideri, Şam yönetimi ile de ilişki kurulması gerektiğini kaydetti.