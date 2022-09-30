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Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye ''af yasası'' çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye ''af yasası'' çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, af konusunda iktidar ile görüşmeye hazır olduklarını belirterek, ''Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son günlerdeki af tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında olası af kararı için AK Parti ile görüşmeye hazır olduklarını vurgulayarak şartlarını sıraladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

''Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır. Şunu da peşinen söyleyeyim, Fotoromancı hiç heveslenmesin, heyecan yapmasın. Baronlara da af maf yok.''

AF TARTIŞMASI NASIL ÇIKTI?
Geçtiğimiz haftalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini Sayın Adalet Bakanımıza bugün anlatacağım" paylaşımı ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşeceğini duyurmuştu. Bu gelişme sonrası MHP'nin olası bir af yasası için çalışmalara başladığı iddia edilmişti.

''YAPSAK AÇIKTAN SÖYLERİM''
Öte yandan Feti Yıldız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la ile yaptığı görüşme sonrası olası ''af yasası çıkacak mı?'' sorularına açıklık getirmiş,Bozdağ ile ''müddetname'' uygulaması hakkında görüştüklerini belirtmişti. Yıldız, konuyla ilgili açıklamasında ''Ne affı, af düzenlemesi yapsak açıktan söylerim'' demişti.

Etiketler kemal kılıçdaroğlu af tartışması
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