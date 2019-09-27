Kılıçdaroğlu'ndan AKOM'a eleştiri: Nereye gitti deprem vergileri ?

AKOM'u ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu AKOM'da açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKOM'u ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu AKOM'da açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

Öncelikle İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isterim. Can kaybı olmaması en büyük sevincimizdir.

99'da büyük bir deprem yaşadık. 20 bine yakın yurttaşımız hayatını kaybetti. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit, İstanbul'a kara yoluyla ulaşamadı.

Büyük bir acıydı. Türkiye seferber oldu. Dünyadan pek çok yardımlar geldi.

Deprem vergileriyle, yasalar çıktı. Vatandaşlar gönüllü olarak vergilerini ödedi. Yaralar sarılacaktı. İstanbul başta olmak üzere deprem riski olan bütün bölgeler dayanıklı hale getirilecekti.

Şimdi şu soruyu sormaktan kendimi alamıyorum. Nereye gitti o deprem vergileri?

Devleti yöneten insanların geleceği görmesi lazım. Nereye gitti bu paralar?

Ben şundan yüzde 100 eminim, belediye başkanlarımız, İstanbul'daki bütün belediye başkanlarımız el birliğiyle elbet çalışacaklardır. Elbette seferber olacaklardır. Temel soru şu, 99-2019 neden bu kadar uzun süre beklendi? Sayın başkan önemli bir ayrıntıya daha dikkat çekti. Toplanma alanları, 470 iken, Bunların 400'e yakınını imara açıyorsunuz.

www.gercekgundem.com'un derlediğine göre Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti; Batı'nın ya da uygar dünyanın devlet adamlarıyla bizim siyasi parti başkanlarıyla arasında bir fark vardır. Onlar riski önceden görür, bütün önlemleri alır, risk gerçekleştiği zaman insanlar hayatını kaybetmez.

Geçmişten ders çıkarmamız lazım. Yeni bir yönetim var, iyi bir ekibi var. İstanbul'a aşık bu insanlar. Ellerinden gelen her çabayı harcamak istiyorlar. Yapacaklar, her şeyi yapacaklar.

Başkan yine çok önemli bir şey söyledi. Bu işin partisi olmaz.

El birliğiyle bu riskin bir şekilde aşılması lazım. Bütün bunları yaparken geçmişe dönüp, geçmişte yapılanların da ne olduğunu sorgulamamız lazım.

Deprem sonrası sigorta talepleri arttı !

Show TV spikeri Ece Üner'den ''toplanma alanı'' göndermesi

Ekrem İmamoğlu'ndan davet açıklaması !